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ضبط قاتلي المواطن سالم العبدلي بعد ساعات من وقوع الجريمة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 04:52 مساء
ضبط قاتلي المواطن سالم العبدلي بعد ساعات من وقوع الجريمة في بنغازي
أحد المتهمين بقتل المواطن سالم العبدلي في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
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أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الأربعاء، القبض على قاتلي المواطن سالم العبدلي وذلك بعد ساعات من وقوع الجريمة في مدينة بنغازي، مشيرة إلى ضبط أدوات الجريمة ونشر التفاصيل في وقت لاحق.

وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المواطن سالم العبدلي «جرى ضربه بآلة حادة أمام زوجته وأولاده بإحدى الطرق العامة بمدينة بنغازي».

ولقي الحادث الذي وقع، أمس الثلاثاء، تنديدًا واسعًا في مدينة بنغازي، وأشار نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الحادث وقع بالقرب من مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

أحد المتهمين بقتل المواطن سالم العبدلي في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
أحد المتهمين بقتل المواطن سالم العبدلي في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
السيارة التي كان يستقلها المتهمين بقتل المواطن سالم العبدلي في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
السيارة التي كان يستقلها المتهمين بقتل المواطن سالم العبدلي في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
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