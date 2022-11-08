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كريم خان يجتمع مع المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 10:57 مساء
كريم خان يجتمع مع المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة في بنغازي
اجتماع كريم خان والوفد المرافق له مع الفريق فرج الصوصاع في بنغازي، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (القيادة العامة)
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اجتمع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، مع المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة الفريق فرج الصوصاع، وذلك بمنطقة الرجمة في بنغازي، وفق ما أعلنته القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء الاجتماع عقب اجتماع خان مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر فور وصوله إلى مدينة بنغازي في وقت سابق اليوم قادما من العاصمة طرابلس التي وصلها يوم السبت الماضي.

ولم تعلن القيادة العامة أي تفاصيل بشأن لقاء خان مع المشير خليفة حفتر أو المدعي العام العسكري التابع لها الفريق فرج الوصوصاع.

لقاءات كريم خان في طرابلس
وأجرى خان في طرابلس لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن وكذلك الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية اللواء مسعود رحومة.

- حفتر يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بنغازي
- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتفقد مواقع المقابر الجماعية في ترهونة
- كريم خان يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا من طرابلس الأربعاء

وتركزت مباحثات خان مع المسؤولين في طرابلس خلال زيارته الأولى للعاصمة منذ توليه منصب المدعي العام بمحكمة الجنائية الدولية على بحث التعاون المشترك بين المحكمة والسلطات القضائية الليبية خاصة في القضايا المحالة إليها من مجلس الأمن الدولي منذ العام 2011.

كريم خان يتفقد المقابر الجماعية في ترهونة
كما أجرى خان أمس الإثنين زيارة إلى ترهونة رفقة رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وعضوين من مكتب النائب العام، تفقد خلالها مواقع المقابر الجماعية التي عثر عليها بعدة مناطق في المدينة وانتشل منها عشرات الجثامين.

ومن المقرر أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غدًا الأربعاء إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي من العاصمة طرابلس حول الوضع في ليبيا، وفق ما أعلنته المحكمة في لاهاي أمس الإثنين.

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