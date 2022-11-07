كريم خان يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا من طرابلس الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، مساء اليوم الإثنين، أن المدعي العام للمحكمة كريم خان سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا يوم الأربعاء، التاسع من نوفمبر الجاري، عبر تقنية الفيديو من العاصمة طرابلس، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وبدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، منذ السبت، زيارة عمل إلى ليبيا استهلها بلقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ثم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

- أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين

- المنفي يستقبل كريم خان في طرابلس

- باتيلي يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في طرابلس

لقاء كريم خان مع المدعي العام العسكري في طرابلس

واليوم التقى خان، في طرابلس، المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء مسعود أرحومة في مكتبه بحضور عدد من أعضاء النيابة العسكرية.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن زيارة خان تأتي «في إطار المستجدات المتعلقة بالتحقيقات الجارية لدى الجانبين تجسيداً لمبدأ التكامل بين القضائيْن الوطني والدولي ومنع الإفلات من العقاب».

وأكد اللواء مسعود أرحومة، أن «القضاء الوطني هو من له الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين» وفق البيان الصادر عن مكتبه.