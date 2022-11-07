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المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتفقد مواقع المقابر الجماعية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 08:01 مساء
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتفقد مواقع المقابر الجماعية في ترهونة
زيارة الدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مواقع المقابر الجماعية في ترهونة، الإثنين 7 نوفمبر 2022. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
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أجرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الإثنين، زيارة إلى مدينة ترهونة تفقد خلالها مواقع المقابر الجماعية رفقة رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي، ومحمد الأسود ونورالدين الغالي من مكتب النائب العام.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اطلع خلال زيارته إلى مدينة ترهونة «على كافة المواقع التي تخص المقابر الجماعية».

آلية العمل الميداني للمقابر الجماعية في ترهونة
وأضافت الهئية أن مدير إدارة البحث عن الرفات التابعة، لها لطفي المصراتي، قدم للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية شرحًا مفصلًا عن آلية العمل الميداني لهذه المقابر، مشيرة إلى أن خان أثنى من جانبه على كافة الجهود المبذولة من قبل الهيئة وفرقها الميدانية للوصول لكافة البلاغات والتقدم الكبير للتعرف عن هوية الجثث المجهولة التي تم استخراجها.

- كريم خان يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا من طرابلس الأربعاء
- أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين
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- باتيلي يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في طرابلس

وسيقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعد غد الأربعاء، إحاطة حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنت المحكمة في وقت سابق اليوم.

لقاء كريم خان مع المدعي العام العسكري في طرابلس
واليوم التقى خان، في طرابلس، المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء مسعود أرحومة في مكتبه بحضور عدد من أعضاء النيابة العسكرية.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن زيارة خان تأتي «في إطار المستجدات المتعلقة بالتحقيقات الجارية لدى الجانبين تجسيدًا لمبدأ التكامل بين القضائيْن الوطني والدولي ومنع الإفلات من العقاب».

وأكد اللواء مسعود أرحومة، أن «القضاء الوطني هو من له الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين».

وبدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، منذ السبت، زيارة عمل إلى ليبيا استهلها بلقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ثم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتفقد مواقع المقابر الجماعية في ترهونة
زيارة الدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مواقع المقابر الجماعية في ترهونة، الإثنين 7 نوفمبر 2022. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
زيارة الدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مواقع المقابر الجماعية في ترهونة، الإثنين 7 نوفمبر 2022. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
زيارة الدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مواقع المقابر الجماعية في ترهونة، الإثنين 7 نوفمبر 2022. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
زيارة الدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مواقع المقابر الجماعية في ترهونة، الإثنين 7 نوفمبر 2022. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
زيارة الدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مواقع المقابر الجماعية في ترهونة، الإثنين 7 نوفمبر 2022. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
زيارة الدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مواقع المقابر الجماعية في ترهونة، الإثنين 7 نوفمبر 2022. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
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