حفتر يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفق ما أعلنته القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ولم تعلن القيادة العامة أي تفاصيل بشأن اللقاء بين حفتر وخان الذي وصل اليوم إلى مدينة بنغازي قادمًا من العاصمة طرابلس، التي أجرى فيها عدة لقاءات منذ وصوله إليها يوم السبت الماضي.

وأجرى خان في طرابلس لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن وكذلك الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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كريم خان يتفقد المقابر الجماعية في ترهونة

كما أجرى خان أمس الإثنين زيارة إلى ترهونة رفقة رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وعضوين من مكتب النائب العام، تفقد خلالها مواقع المقابر الجماعية التي عثر عليها بعدة مناطق في المدينة وانتشل منها عشرات الجثامين.

ومن المقرر أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غدًا الأربعاء إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي من العاصمة طرابلس حول الوضع في ليبيا، وفق ما أعلنته المحكمة في لاهاي أمس الإثنين.

استقبال حفتر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بنغازي. الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (القيادة العامة)