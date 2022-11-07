وزير الخارجية الإيطالي في مشاورات هاتفية مع المنقوش: سنعمل معا لمكافحة الاتجار بالبشر

أجرى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تيجاني، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مؤكدا «العمل مع حكومة الوحدة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر».
ونقلت السفارة الإيطالية لدى ليبيا عن الوزير تيجاني القول إن «ليبيا صديقة لإيطاليا»، حسب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأضافت «سنعزز التعاون في جميع المجالات»، مشيرا إلى «الالتزام بتحقيق الاستقرار في ليبيا».
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ميلوني والأزمة الليبية
ويوم الخميس الماضي، كشف كتاب نشرت وسائل إعلام إيطالية وفرنسية مقتطفات منه، موازاة مع أول زيارة خارجية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، مواقف أكثر وضوحا لها بشأن الأزمة الليبية، وحديثها عن القضية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائهما قبل أيام في روما.
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