الكبير يبحث مع السفير الإيطالي جهود «المركزي» لرفع معدلات الإفصاح والشفافية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، جهود المصرف المركزي للرفع من معدلات الإفصاح والشفافية، وتحريك عجلة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال استقبال الكبير لسفير إيطاليا لدى ليبيا، حيث شهد اللقاء «تبادل وجهات النظر حول عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك»، وفق بيان مقتضب صادر عن المصرف المركزي لم يخض في مزيد التفاصيل.

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والإثنين، شارك الصديق الكبير في المؤتمر السنوي السابع لمحافظي المصارف المركزية لدول البحر الأبيض المتوسط. وانعقد المؤتمر في المقر الإقليمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في اسطنبول.

وتناول الكبير، في كلمته، دور المصارف في ظل التحديات العالمية القائمة، وأهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحد من التضخم، وأشار إلى ضرورة أن تعمل المصارف المركزية بسياسات نقدية أكثر مرونة واستقلالية، مع الحرص على التنسيق التام بين السياسات الاقتصادية.