«الكهرباء»: صيانة محطة الرويس تدعم الشبكة بـ156 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إن الصيانة الجارية للوحدة الثالثة بمحطة الرويس الغازية بالجبل الغربي، ستدعم الشبكة الكهربائية بقدرة 156 ميغاوات.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى وصول معدات وقطع غيار لموقع المحطة، بغرض إجراء عمرة جسيمة للوحدة الثالثة، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

- بدء صيانة الوحدة الثانية بمحطة الرويس بالجبل الغربي (صور)

وأشرف موظفو إدارة التصريح الجمركي للشركة على الإجراءات اللازمة لنقل المعدات من مطار معيتيقة، وجارٍ العمل على نقل باقي الشحنات التي تشمل 170 طردًا.

نقل معدات وقطع غيار لموقع لمحطة الرويس بالجبل الغربي، الأحد 6 نوفمبر 2022 (الشركة العامة للكهرباء)

نقل معدات وقطع غيار لموقع لمحطة الرويس بالجبل الغربي، الأحد 6 نوفمبر 2022 (الشركة العامة للكهرباء)

نقل معدات وقطع غيار لموقع لمحطة الرويس بالجبل الغربي، الأحد 6 نوفمبر 2022 (الشركة العامة للكهرباء)

نقل معدات وقطع غيار لموقع لمحطة الرويس بالجبل الغربي، الأحد 6 نوفمبر 2022 (الشركة العامة للكهرباء)