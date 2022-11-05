الدبيبة: قادرون على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا..والحجة الأخيرة لعدم إجرائها سقطت

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن حكومته قادرة على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا.

وأضاف الدبيبة، خلال حضوره محاكاة لإجراء الانتخابات، اليوم السبت، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي: «من حق الليبيين الوصول للانتخابات، ولا يجب ترك الفرصة لمن يحاول تمرير مشروعات التمديد بحجة تأمين الانتخابات».

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مديريات الأمن جاهزة للاقتراع؟

ووجه الشكر إلى وزارة الداخلية لمشاركتها في محاكاة تأمين العملية الانتخابية وذلك بعرض بعض السيناريوهات الأمنية وكيفية التعامل معها، معتبرًا أن جميع مديريات الأمن قادرة على تأمين الاقتراع.

وتابع: «تصارعوا على السلطة من خلال الانتخابات فلا يوجد سلطة تنفيذية أخرى أو مرحلة انتقالية أخرى، فآخر حجة (عدم القدرة على تأمين الانتخابات) سقطت اليوم بالبرهان والدليل، بإجراء تمرين التأمين».