باتيلي والدبيبة يشاركان في عملية افتراضية للمحاكاة الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

شارك المبعوث الأممى لدى ليبيا عبدالله باتيلي في عملية افتراضية لمحاكاة انتخابية بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت.

وقالت منصة «حكومتنا» إن العملية شملت التعريف بآلية تأمين وحماية الانتخابات، فيما تنظم هذه المحاكاة «اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات».

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تفتيش المصوتين ومواجهة الشغب..ضمن الانتخابات الافتراضية

وشملت المحاكاة تأمين مراكز الاقتراع وتفتيش الناخبين ومواجهة أي أعمال شغب داخل وخارج المراكز الانتخابية، بجانب محاكاة لطريقة التصويت وفرز الأصوات، ونقل الصناديق والمواد الانتخابية.

ولا يوجد أي موعد زمني لإجراء الانتخابات حتى الآن، مع عدم الاستقرار على القاعدة الدستورية التي ستجري عليها هذه الانتخابات، فيما تكاثرت الدعوات خلال الفترة الأخيرة من أجل اتفاق مجلسي النواب والدولة على تلك القاعدة.

الدبيبة خلال حضوره المحاكاة الانتخابية، 5 نوفمبر 2022 (منصة حكومتنا)

الدبيبة خلال حضوره المحاكاة الانتخابية، 5 نوفمبر 2022 (منصة حكومتنا)