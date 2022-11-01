النويري يبحث مع عدد من النواب 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، مع عدد من أعضاء المجلس لمناقشة 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية.

وأوضح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن اللقاء جرى خلاله «مناقشة عدد من القضايا الرئيسية في مقدمتها القاعدة الدستورية والتأكيد على ضرورة إنجازها وإقرارها ‏في أقرب وقت ممكن، كما جرت مناقشة كافة الحلول المطروحة للأزمة ‏السياسية ومدى إمكانية تنفيذها‎».

كيفية إنهاء المراحل الانتقالية في ظروف ليبيا الراهنة

وأضاف بليحق عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء النويري والنواب ناقش أيضًا «الاستحقاق الانتخابي وقانون ‏الانتخابات وتحديد موعد لإجرائها ومشروع الدستور وكيفية إنهاء ‏المراحل الانتقالية وفق ما هو قابل للتطبيق في هذه المرحلة ‏والظروف الراهنة للبلاد».

- مجلس الدولة يستكمل التصويت على القاعدة الدستورية

- عقيلة صالح والمشري يلتقيان مجددًا في المغرب

- أعضاء بمجلسي النواب والدولة يجتمعون في البيضاء لتقريب وجهات النظر

وأعلن المجلس الأعلى للدولة اليوم استكمال التصويت على القاعدة الدستورية تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها واعتمادها كخطوة رئيسية لاستئناف العملية الانتخابية المرتقبة.

تقارب بين مجلسي النواب والدولة

وشهدت الأسابيع الأخيرة تقاربًا ملحوظًا بين رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والدولة في وقت تصاعدت فيه الأزمة السياسية في البلاد بعدما تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2022، وعودة الانقسام الحكومي بعد تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة.

والتقى أعضاء من مجلسي النواب والدولة قبل ثلاثة أسابيع في مدينة البيضاء من أجل تقريب وجهات النظر في القضايا العالقة بينهما، كما اجتمع رئيسا المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري مجددًا في العاصمة المغربية الرباط لمناقشة ملفات القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

ويأتي التقارب الذي كان مفقودًا بين المجلسين على مدى السنوات الماضية مدفوعًا بضغوط دولية لحثهما على التوافق والمضي قدمًا في العملية السياسية لتتويجها بإجراء انتخابات ينتظرها 2.8 مليون ناخب ليبي منذ العام الماضي.

لقاء النويري مع عدد من النواب بمقر ديوان المجلس في طرابلس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)

لقاء النويري مع عدد من النواب بمقر ديوان المجلس في طرابلس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)

لقاء النويري مع عدد من النواب بمقر ديوان المجلس في طرابلس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)