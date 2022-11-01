Atwasat

النويري يبحث مع عدد من النواب 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 08:02 مساء
النويري يبحث مع عدد من النواب 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية
لقاء النويري مع عدد من النواب بمقر ديوان المجلس في طرابلس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
alwasat radio

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، مع عدد من أعضاء المجلس لمناقشة 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية.

وأوضح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن اللقاء جرى خلاله «مناقشة عدد من القضايا الرئيسية في مقدمتها القاعدة الدستورية والتأكيد على ضرورة إنجازها وإقرارها ‏في أقرب وقت ممكن، كما جرت مناقشة كافة الحلول المطروحة للأزمة ‏السياسية ومدى إمكانية تنفيذها‎».

كيفية إنهاء المراحل الانتقالية في ظروف ليبيا الراهنة
وأضاف بليحق عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء النويري والنواب ناقش أيضًا «الاستحقاق الانتخابي وقانون ‏الانتخابات وتحديد موعد لإجرائها ومشروع الدستور وكيفية إنهاء ‏المراحل الانتقالية وفق ما هو قابل للتطبيق في هذه المرحلة ‏والظروف الراهنة للبلاد».

- مجلس الدولة يستكمل التصويت على القاعدة الدستورية
- عقيلة صالح والمشري يلتقيان مجددًا في المغرب
- أعضاء بمجلسي النواب والدولة يجتمعون في البيضاء لتقريب وجهات النظر

وأعلن المجلس الأعلى للدولة اليوم استكمال التصويت على القاعدة الدستورية تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها واعتمادها كخطوة رئيسية لاستئناف العملية الانتخابية المرتقبة.

تقارب بين مجلسي النواب والدولة
وشهدت الأسابيع الأخيرة تقاربًا ملحوظًا بين رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والدولة في وقت تصاعدت فيه الأزمة السياسية في البلاد بعدما تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2022، وعودة الانقسام الحكومي بعد تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة.

والتقى أعضاء من مجلسي النواب والدولة قبل ثلاثة أسابيع في مدينة البيضاء من أجل تقريب وجهات النظر في القضايا العالقة بينهما، كما اجتمع رئيسا المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري مجددًا في العاصمة المغربية الرباط لمناقشة ملفات القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

ويأتي التقارب الذي كان مفقودًا بين المجلسين على مدى السنوات الماضية مدفوعًا بضغوط دولية لحثهما على التوافق والمضي قدمًا في العملية السياسية لتتويجها بإجراء انتخابات ينتظرها 2.8 مليون ناخب ليبي منذ العام الماضي.

لقاء النويري مع عدد من النواب بمقر ديوان المجلس في طرابلس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء النويري مع عدد من النواب بمقر ديوان المجلس في طرابلس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء النويري مع عدد من النواب بمقر ديوان المجلس في طرابلس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء النويري مع عدد من النواب بمقر ديوان المجلس في طرابلس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء النويري مع عدد من النواب بمقر ديوان المجلس في طرابلس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
لقاء النويري مع عدد من النواب بمقر ديوان المجلس في طرابلس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد

7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد
رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي

رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي
الكرملين: تخريب «نورد ستريم» أشرفت عليه ونسقته بريطانيا

الكرملين: تخريب «نورد ستريم» أشرفت عليه ونسقته بريطانيا
غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»

غدا.. ثلاثي الكرة الليبية يواصلون مشوارهم بـ«الكونفدرالية»
البنك الدولي: 35% زيادة في أسعار الخبز.. والكسكس يقفز بنسبة 80%

البنك الدولي: 35% زيادة في أسعار الخبز.. والكسكس يقفز بنسبة 80%
قمة «لم الشمل» تجمع القادة العرب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. فهل تأتي بجديد؟

قمة «لم الشمل» تجمع القادة العرب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. فهل تأتي بجديد؟
ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب

ندوة حول الأديب سعيد خيرالله بمعرض جامعة طبرق للكتاب
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ150 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ150 شركة خلال أسبوع
سابقة تاريخية.. تايلور سويفت تكتسح كامل تصنيف «بيلبورد»

سابقة تاريخية.. تايلور سويفت تكتسح كامل تصنيف «بيلبورد»
لبنان يدخل مرحلة فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون

لبنان يدخل مرحلة فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون
منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا

منتخب الناشئين يواجه نظيره المصري في انطلاق تصفيات بطولة شمال أفريقيا
حبس مدير سابق لـ«وكالة مصرف شمال أفريقيا - السلاوي»

حبس مدير سابق لـ«وكالة مصرف شمال أفريقيا - السلاوي»
حفتر: سنخوض «معركة التحرير» إذا فشلت المساعي السلمية

حفتر: سنخوض «معركة التحرير» إذا فشلت المساعي السلمية
كاركاتير خيري - ترامب يهنئ ماسك بعد استحواذه على تويتر

كاركاتير خيري - ترامب يهنئ ماسك بعد استحواذه على تويتر
واشنطن نتشر 6 قاذفات نووية «بي-52» في أستراليا في استعراض للقوة أمام بكين

واشنطن نتشر 6 قاذفات نووية «بي-52» في أستراليا في استعراض للقوة أمام بكين
أوردمان: استمعت لقصص نجاح رائعة للشباب الليبي خلال زيارة طرابلس

أوردمان: استمعت لقصص نجاح رائعة للشباب الليبي خلال زيارة طرابلس
استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية رغم الاعتراض الروسي.. وتركيا تتوسط لحل الأزمة

استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية رغم الاعتراض الروسي.. وتركيا تتوسط لحل الأزمة
إيلون ماسك يحل مجلس الإدارة ويعين نفسه «المدير الوحيد» لـ«تويتر»

إيلون ماسك يحل مجلس الإدارة ويعين نفسه «المدير الوحيد» لـ«تويتر»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
الجامعة العربية: مواقف أبوالغيط في شأن ليبيا لا تخرج عن قواسم الإجماع العربي
الجامعة العربية: مواقف أبوالغيط في شأن ليبيا لا تخرج عن قواسم ...
باشاغا يشهد تخريج 535 شرطيًا من معهد تدريب سرت
باشاغا يشهد تخريج 535 شرطيًا من معهد تدريب سرت
بن قدارة يؤكد التزام مؤسسة النفط بالحد من الانبعاثات لبناء مستقبل أكثر استدامة
بن قدارة يؤكد التزام مؤسسة النفط بالحد من الانبعاثات لبناء مستقبل...
«أفريكان إنرجي» تسلط الضوء على تهريب النفط الليبي مستشهدة بـ«الوسط»
«أفريكان إنرجي» تسلط الضوء على تهريب النفط الليبي مستشهدة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
المزيد
النويري يبحث مع عدد من النواب 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية
النويري يبحث مع عدد من النواب 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل ......
ضبط متهم بالاعتداء على والديه و4 قضايا سرقة في بوعطني
ضبط متهم بالاعتداء على والديه و4 قضايا سرقة في بوعطني...
مجلس الدولة يستكمل التصويت على القاعدة الدستورية
مجلس الدولة يستكمل التصويت على القاعدة الدستورية...
«أفريكان إنرجي» تسلط الضوء على تهريب النفط الليبي مستشهدة بـ«الوسط»
«أفريكان إنرجي» تسلط الضوء على تهريب النفط الليبي مستشهدة ......
بن قدارة يؤكد التزام مؤسسة النفط بالحد من الانبعاثات لبناء مستقبل أكثر استدامة
بن قدارة يؤكد التزام مؤسسة النفط بالحد من الانبعاثات لبناء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط