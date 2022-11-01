مجلس الدولة يستكمل التصويت على القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط

استكمل المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسته 81 التي عقدها اليوم الثلاثاء بمقره في العاصمة طرابلس، التصويت على القاعدة الدستورية، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف المكتب الإعلامي أن المجلس علق الجلسة على أن تستأنف يوم غدٍ الأربعاء لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال المتمثل في مناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة لمناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية.

ولم يوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أي معلومات بشأن القاعدة الدستورية التي يجري التفاوض حولها مع مجلس النواب استعدادًا لإقرار الإطار اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في ليبيا.

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اجتماعات بين مجلسي النواب والدولة لتقريب وجهات النظر

وعقد مكتب رئاسة المجلس برئاسة خالد المشري يوم الأحد اجتماعًا مع رؤساء اللجان بالمجلس، لتحديد بنود جدول أعمال جلسة اليوم، وذلك عقب سلسلة اجتماعات جمعت أعضاء من المجلس ورئيسه مع أعضاء مجلس النواب ورئيسه خالد المشري.

والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري في الرباط يوم 20 أكتوبر الماضي لمناقشة سبل المضي قدمًا في العملية السياسية واستئناف مفاوضات المجلسين بشأن القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

وسبق اجتماع عقيلة صالح والمشري، لقاء جمع أعضاء من المجلسين في مدينة البيضاء يومي 10 و11 أكتوبر من أجل «تقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم»، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة حينها.

جلسة المجلس الأعلى للدولة الـ81 في طرابلس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس)

جلسة المجلس الأعلى للدولة الـ81 في طرابلس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس)

جلسة المجلس الأعلى للدولة الـ81 في طرابلس، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس)