مجلس الدولة يجتمع لمناقشة ثلاثة ملفات يومي الثلاثاء والأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس الأعلى للدولة عن اجتماع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، للتصويت على مواد القاعدة الدستورية، واستكمال ملف المناصب السيادية، ووضع مقترحات لآليات توحيد السلطة التنفيذية.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على موقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن مكتب الرئاسة بالمجلس عقد اجتماعًا برئاسة خالد المشري اليوم الأحد، مع رؤساء اللجان التابعة للمجلس، لتحديد بنود جدول أعمال جلسة المجلس التي ستُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء.

- مجلس الدولة يصوت على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع «النواب»

- بليحق: إحالة 7 مرشحين لكل منصب سيادي إلى مجلس الدولة

ملف المناصب السيادية

ويوم الإثنين الماضي 24 أكتوبر، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن البرلمان أحال 7 مرشحين لكل منصب سيادي إلى مجلس الدولة، على أن يختار الأخير ثلاثة مرشحين لكل منصب قبل نهاية هذا العام. وقبلها أعلن المشري اتفاقًا مع عقيلة صالح، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023.

وفي 26 سبتمبر الماضي، صوت أعضاء المجلس الأعلى للدولة، خلال الجلسة الـ79 للمجلس في العاصمة طرابلس، «على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع مجلس النواب»، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس، عبر صفحته على «فيسبوك».