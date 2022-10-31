وزارة الصحة بحكومة الدبيبة تبحث استحداث منظومة إلكترونية للأدوية المركزية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع لإدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم، استحداث منظومة إلكترونية للأصناف المركزية من الأدوية.

وقالت الوزارة إن الاجتماع حضره مديرو إدارات الصيدلة بالمستشفيات والمراكز الطبية. وتناول ضرورة إرفاق الرأي العلمي للجنة العلمية بالمرفق الصحي قبل طلب أي صنف دوائي خارج القائمة الوطنية للأدوية.

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تنسيق لمتابعة سجلات الوارد من الأدوية

كما ركز الاجتماع على متابعة سجلات الوارد والمصروفات والمخزون بالتنسيق بين الوزارة ومديري إدارات الصيدلة بالمرافق الصحية.

وناقش المجتمعون كذلك وضع سياسات ناجحة لتدوير رواكد الأدوية، وضبط الوارد من الأدوية «عند وضع الاحتياج»، إلى جانب التأكيد على أخذ الإذن المسبق من الوزارة قبل استلام وصرف أي عينات مجانية من الأدوية، خاصة حديثة الاستخدام.

مديرو الصيدلة بالمستشفيات والمراكز الطبية في اجتماع مع إدارة المستلزمات الطبية بوزارة الصحة في حكومة الدبيبة، 31 أكتوبر 2022 (الوزارة)

مديرو الصيدلة بالمستشفيات والمراكز الطبية في اجتماع مع إدارة المستلزمات الطبية بوزارة الصحة في حكومة الدبيبة، 31 أكتوبر 2022 (الوزارة)

مديرو الصيدلة بالمستشفيات والمراكز الطبية في اجتماع مع إدارة المستلزمات الطبية بوزارة الصحة في حكومة الدبيبة، 31 أكتوبر 2022 (الوزارة)

مديرو الصيدلة بالمستشفيات والمراكز الطبية في اجتماع مع إدارة المستلزمات الطبية بوزارة الصحة في حكومة الدبيبة، 31 أكتوبر 2022 (الوزارة)