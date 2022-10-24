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مخازن «الإمداد الطبي» بالمنطقتين الجنوبية والوسطى تتسلم أدوية ومستلزمات طبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 11:26 صباحا
مخازن «الإمداد الطبي» بالمنطقتين الجنوبية والوسطى تتسلم أدوية ومستلزمات طبية
مستلزمات وأدوية موزعة على أحد مخازن الإمداد الطبي، 24 أكتوبر 2022، (وزارة الصحة)
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شرعت مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بمدينة طرابلس، في تسليم فروعها بالمنطقتين الجنوبية والوسطى، شحنات من الإمدادات الطبية المتنوعة.

واستقبلت مخازن المنطقة الجنوبية، شحنات من الأدوية العامة والتخصصية والمستلزمات الطبية المتنوعة، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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فيما وصلت إلى مخازن المنطقة الوسطى، أولى الشحنات من الإمدادات الطبية، وتضمنت أصنافا من المستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية.

وستوزع على المستشفيات والمراكز الطبية والمراكز الصحية الواقعة في نطاق المنطقتين، وفق البيان.

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