مخازن الإمداد الطبي تستقبل 28 حاوية مشغلات غسيل الكلى

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي، شحنة من مشغلات غسيل الكلى، تقدر بـ28 حاوية، لسد احتياجات مراكز غسيل الكلى في مختلف المدن والمناطق الليبية، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

البدء في تغذية مراكز غسيل الكلى

وأفاد البيان بان جهاز الإمداد الطبي سيشرع في توزيع المشغلات عبر فروعه لتغذية مراكز غسيل الكلى وتلبية احتياجات المرضى ممن يتلقون جلسات الغسيل باستخدام أجهزة (Nipro).

- مخازن «الإمداد الطبي» بالمنطقتين الجنوبية والوسطى تتسلم أدوية ومستلزمات طبية

وفي وقت سابق الإثنين، شرعت مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بمدينة طرابلس، في تسليم فروعها بالمنطقتين الجنوبية والوسطى، شحنات من الإمدادات الطبية المتنوعة.

شحنة من مشغلات غسيل الكلى في مخازن جهاز الإمداد الطبي، 24 أكتوبر 2022، (وزارة الصحة)

شحنة من مشغلات غسيل الكلى في مخازن جهاز الإمداد الطبي، 24 أكتوبر 2022، (وزارة الصحة)