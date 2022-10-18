بليحق يوضح ملاحظات النواب على قانون المرتبات الموحد

القاهرة - بوابة الوسط

حددت جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء ثلاث ملاحظات على مشروع قانون الرواتب قبل إحالته إلى اللجنتين التشريعية والمالية لتعديل الصياغة ومراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصر يح مصور عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال بليحق إن المجلس استأنف جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي لمناقشة قانون المرتبات الموحد، حيث أكد عقيلة صالح أن «تحديد الحد الأدنى للأجور جاء استجابة لمطالب المواطنين نظرًا لارتفاع وغلاء المعيشة، وكذلك تدني المرتبات لعدد كبير من العاملين».

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3 ملاحظات على قانون المرتبات الموحد

وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، وخلص إلى الملاحظات التالية:

أولاً: التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس في الجلسة السابقة بقيمة 1000 دينار ليبي يشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأيضًا ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد.

ثانياً: ضرورة مراجعة الجدول الأول، من حيث المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد.

ثالثاً: ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة بهذا الصدد.

استكمال المناقشات حول مشروع جهاز الأمن الداخلي غدا

وشرع المجلس في مناقشة مشروع جهاز الأمن الداخلي، حيث جرت تلاوة مواد القانون كل مادة على حدة، ومناقشة الملاحظات حول مشروع القانون، لكن لم يتم استكمال المناقشات ليستكمل في جلسة غدٍ الأربعاء.

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (موقع المجلس)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (موقع المجلس)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (موقع المجلس)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (موقع المجلس)