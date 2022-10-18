جلسة مغلقة لـ«النواب» لمناقشة مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الثلاثاء، قطع البث المباشر عن جلسة المجلس ونقلها إلى مغلقة لمناقشة مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي.

وقال بليحق في تصريح مقتضب عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن ذلك جاء بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الرواتب الموحد.

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إحالة مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنة التشريعية

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، إحالة ملاحظات النواب بشأن مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنتين التشريعية والمالية على أن ترد على المجلس قبل نهاية أكتوبر الجاري.

وقال عقيلة خلال كلمته بجلسة المجلس المنعقدة في بنغازي، الثلاثاء، إن ملاحظات النواب خلال المناقشات تركزت على ضرورة أن ترافق زيادة الرواتب زيادة مماثلة في رواتب المتقاعدين بنفس النسبة والدرجة، كذلك تحديد الحد الأدنى للأجور بألف دينار فيما لا يزيد الحد الأقصى عن مبلغ يحدد.

فضلا عن ضرورة مراجعة الجدول الأول من مشروع القانون، وكذلك إعادة هيكلة الجهاز الإداري. ثم انتقل عقيلة إلى الحديث عن مشروع قانون الأمن الداخلي وطلب وقف البث المباشر للجلسة.