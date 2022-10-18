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«النواب» يحيل مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنة التشريعية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 02:20 مساء
«النواب» يحيل مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنة التشريعية
عقيلة يتحدث خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (صورة مثبتة من فيديو)
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أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، إحالة ملاحظات النواب بشأن مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنتين التشريعية والمالية على أن ترد على المجلس قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال عقيلة خلال كلمته بجلسة المجلس المنعقدة في بنغازي، الثلاثاء، إن ملاحظات النواب خلال المناقشات تركزت على ضرورة أن ترافق زيادة الرواتب زيادة مماثلة في رواتب المتقاعدين بنفس النسبة والدرجة، كذلك تحديد الحد الأدنى للأجور بألف دينار فيما لا يزيد الحد الأقصى عن مبلغ يحدد.

فضلا عن ضرورة مراجعة الجدول الأول من مشروع القانون، وكذلك إعادة هيكلة الجهاز الإداري. ثم انتقل عقيلة إلى الحديث عن مشروع قانون الأمن الداخلي وطلب وقف البث المباشر للجلسة.

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