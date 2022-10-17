الصديق الكبير يبحث في واشنطن تعزيز التجارة البينية العربية والأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، دعم التكامل في مجال نظم الدفع والتسويات، وتعزيز التجارة البينية العربية والأفريقية مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ومدير عام صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي بينديكت أوكي أوراما.

دعم الانضمام لمنصة «بنى»

وناقش اللقاء الذي عُقد يوم السبت بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن «دعم الانضمام لمنصة (بنى) للمدفوعات العربية ونظم التسويات والمدفوعات بين الدول الأفريقية، والجهود المشتركة لتفعيل خدمة «بايبل» في ليبيا وتونس»، ، وفق بيان للمصرف المركزي.

شارك في اللقاء عدد من الخبراء من المغرب العربي وأفريقيا. وتأتي مباحثات الكبير ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها الكبير مع عدد من المسؤولين الماليين المشاركين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن.

الكبير خلال مباحثات مع محافظ البنك المركزي التونسي ومدير عام صندوق النقد العربي والمدير العام لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، 15 أكتوبر 2022. (المصرف المركزي)

الكبير خلال مباحثات مع محافظ البنك المركزي التونسي ومدير عام صندوق النقد العربي والمدير العام لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، 15 أكتوبر 2022. (المصرف المركزي)