اجتماع أمني موسع يبحث إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدر الدين التومي، اجتماعًا أمنيًا موسعًا مع مديري ثماني مديريات أمن، لبحث إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود.

وضم الاجتماع، الذي عُقد في صبراتة، مديري الأمن بمديريات «جنزور، الجفارة، الزاوية، صرمان، صبراتة، زوارة، العجيلات، السهل الغربي»، ومدير إدارة الدعم المركزي، ورئيس مكتب المعلومات، وممثل عن مكتب وكيل الوزارة للشؤون المديريات، ورئيس فرع الساحل الغربي لجهاز الأمن الداخلي، ورئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية.

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وأفاد بيان نشرته صفحة مديرية أمن صبراتة، على «فيسبوك»، بأن الاجتماع جاء لدراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات فاعلة لمكافحة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود.

لقاءات وورش عمل لصياغة إجراءات

وشدد البيان على «استمرار مثل هذه اللقاءات وبشكل منتظم على هيئة ورش عمل يجرى من خلالها العمل على التنفيذ الفعلي على أرض الواقع لكل ما يجرى الاتفاق على تنفيذه من خطوات للتصدي لهذه الظواهر ومحاربتها».

وأشار إلى أن ثمة حزمة من الإجراءات المزمع اتخاذها مستقبلا بهذا الصدد، منها ما يتطلب التدخل المباشر من رئاسة الوزراء، وأخرى من قبل وزارة الداخلية، وبشكل جماعي من أجهزتها الضبطية.

كارثة صبراتة

وأثارت واقعة انتشال 15 جثة متفحمة لمهاجرين غير شرعيين كانت على متن وبجوار قارب، في صبراتة، موجة غضب عارمة داخل ليبيا وخارجها ومطالبات بالتحقيق وتقديم المتورطين إلى العدالة.

جانب من الاجتماع الأمني في صبراتة، الأحد 16 أكتوبر 2022 (مديرية أمن صبراتة)

جانب من الاجتماع الأمني في صبراتة، الأحد 16 أكتوبر 2022 (مديرية أمن صبراتة)

جانب من الاجتماع الأمني في صبراتة، الأحد 16 أكتوبر 2022 (مديرية أمن صبراتة)