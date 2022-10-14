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الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 04:37 مساء
الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته «تخلي مسؤوليتها عن أية التزامات مالية ترتبها الحكومة الموازية» في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ونبه الدبيبة في منشور عممه على الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والجهات والشركات العامة وما في حكمها، اليوم الجمعة، إلى أنه «لا يعتد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن» الحكومة المكلفة من مجلس النواب والتي «من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة».

الدبيبة يوضح سبب إخلاء مسؤولية الحكومة عن الالتزامات المالية لحكومة باشاغا
وأوضح الدبيبة في منشوره رقم (9) لسنة 2022 الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء يأتي «انطلاقا من دور حكومة الوحدة الوطنية منذ مباشرة مهامها لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي الذي طال أمده وأثر سلبا على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية».

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وأكد الدبيبة أن حكومته «أولت اهتمامها لعودة الحياة وتوحيد المؤسسات والحفاظ على الاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن لينعم بثرواته وتحقيق تطلعاته في التنمية والرخاء»، منتقدا «المناكفات التي تواجه عمل الحكومة من خلال التضييق عليها بتشكيل حكومة موازية والعودة إلى المربع الأول من الانقسام السياسي»، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن.

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