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ضبط وافد بحوزته شهادة ميلاد ليبية مزورة في غريان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 10:56 مساء
ضبط وافد بحوزته شهادة ميلاد ليبية مزورة في غريان
الوافد الموقوف في غريان لحيازته شهادة ميلاد ليبية مزورة. (الإدارة العامة للدعم المركزي)
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أعلنت الإدارة العامة للدعم المركزي، مساء الخميس، ضبط وافد بحوزته شهادة ميلاد مزورة وتحمل بياناته على أساس إنه مواطن ليبي» من قبل أعضاء الإدارة التابعين لفرع غريان والمكلفين بتأمين بوابة الهيرة.

وأوضحت إدارة الدعم المركزي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المعني تشادي الجنسية يدعى «س.أ.و» وأُلقي القبض عليه عند تفتيش سيارة أجرة كان يستقلها أثناء مرورها من بوابة الهيرة من قبل العناصر المكلفة بتأمين البوابة.

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وافد يزور شهادة الميلاد الليبية مقابل مبالغ مالية
وأضافت أن المعني أفاد بعد ضبطه بأنه حصل على هذه الوثيقة بعد أن قام بتزويرها بالتعاون مع شخص آخر تشادي الجنسية، لافتا إلى أن الأخير يبيعها مقابل مبالغ مادية.

وأكدت الإدارة العامة للدعم المركزي إحالة المعني على الفور إلى قسم البحث الجنائي غريان من حيث الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

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