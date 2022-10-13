وزارة الداخلية تسعى للاستفادة من تجربة الأردن لتطوير عمل أقسام المرور

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى الاستفادة من تجربة المملكة الأردنية لتطوير أقسام المرور وتحسين السلامة المرورية من أجل تعزيز عمليات التوثيق الخاصة بالمركبات الآلية وتحقيق السلامة المرورية.

وأنهى وفد وزارة الداخلية، اليوم الخميس، زيارة إلى الأردن بدأها قبل أيام جاءت بتكليف من الوزير المكلف بدرالدين التومي وبإشراف مباشر من وكيل الوزارة لشؤون المديريات.

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تجربة الأردن في مجالات أقسام المرور

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوفد اطلع خلال الزيارة على «التجربة الأردنية في مجال آلية تسجيل المركبات وترقيمها وإجراءات الفحص الفني وتعليم وإجراء امتحانات رخص القيادة وتحقيق السلامة المرورية والخطط التي وضعتها للحد من حوادث المرور وتنظيم حركة السير ومراقبة الطرق بأحدث التقنيات».

وضم وفد وزارة الداخلية كلا من مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص ومدير إدارة العلاقات والتعاون وعددا من ضباط الشرطة، إضافة إلى رئيس مكتب شؤون المرور والترخيص بمديرية أمن طرابلس.

زيارة الوفد الأمني إلى الأردن للاضطلاع على تجربة المملكة لتحسين المرور. (وزارة الداخلية)

زيارة الوفد الأمني إلى الأردن للاضطلاع على تجربة المملكة لتحسين المرور. (وزارة الداخلية)

زيارة الوفد الأمني إلى الأردن للاضطلاع على تجربة المملكة لتحسين المرور. (وزارة الداخلية)