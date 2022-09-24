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اجتماع أمني لحل أزمة الاختناق المروري في شوارع طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 05:31 مساء
اجتماع أمني لحل أزمة الاختناق المروري في شوارع طرابلس (صور)
جانب من الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة شؤون المرور والتراخيص بطرابلس، 24 سبتمبر 2022 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
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قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن إدارة شؤون المرور والتراخيص عقدت اجتماعًا، اليوم السبت، لمناقشة الدوريات داخل العاصمة طرابلس لحل الاختناقات المرورية.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع عقد بمقر إدارة المرور بحضور مدير الإدارة ومندوبين عن الإدارة العامة للدعم المركزي، ومكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس.

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وتناول الحضور مشاكل الاختناق المروي وكيفية وضع الحلول للمشاكل التي تواجه سير العمل بما يضمن تسهيل حركة السير بالطرق العامة داخل المدينة.

مواجهة ظاهرة السيارات الخالية من اللوحات المعدنية 
إلى ذلك، أكدت مديرية أمن طرابلس، ضبط أكثر من 450 مخالفة مرورية وحجز 227 مركبة آلية تتجول دون لوحات معدنية داخل بلدية حي الأندلس، بعد جولة شملت جزيرة الدرن، وجزيرة حي الأندلس، وطريق حي الأندلس، وجزيرة باب العزيزية، والإشارة الضوئية التضامن، والإشارة الضوئية الصالات.

وقالت المديرية إن أكثر من 40 شرطيًا تابعين لقسم مرور أبوسليم خرجوا باتجاه الحدود الإدارية لللتعاون مع قسم مرور حي الأندلس «عقب نجاح القسم برئاسة المقدم محمد يحيى في الحد من ظاهرة السيارات التي تتجول دون لوحات معدنية وغير مكتملة الإجراءات القانونية  داخل أبو سليم».

وقالت المديرية إن أكثر من 40 شرطي تابعين لقسم مرور أبوسليم خرجوا باتجاه الحدود الإدارية لحي الأندلس بالتعاون مع قسم مرور الحي «عقب نجاح القسم برئاسة المقدم محمد يحي في الحد من ظاهرة سيارات التي تتجول بدون لوحات معدنية وغير مكتملة الإجراءات القانونية داخل أبو سليم»,

جانب من الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة شؤون المرور والتراخيص بطرابلس، 24 سبتمبر 2022 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
جانب من الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة شؤون المرور والتراخيص بطرابلس، 24 سبتمبر 2022 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
رجال المرور في طرابلس خلال حملة للتفتيش على السيارات. (مديرية أمن طرابلس)
رجال المرور في طرابلس خلال حملة للتفتيش على السيارات. (مديرية أمن طرابلس)
سيارات شرطة لرجال المرور في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
سيارات شرطة لرجال المرور في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
سيارات شرطة لرجال المرور في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
سيارات شرطة لرجال المرور في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
رجال المرور في طرابلس خلال حملة للتفتيش على السيارات. (مديرية أمن طرابلس)
رجال المرور في طرابلس خلال حملة للتفتيش على السيارات. (مديرية أمن طرابلس)
رجال المرور في طرابلس خلال حملة للتفتيش على السيارات. (مديرية أمن طرابلس)
رجال المرور في طرابلس خلال حملة للتفتيش على السيارات. (مديرية أمن طرابلس)
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