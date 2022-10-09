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المنفي ومختار يناقشان آلية الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 05:33 مساء
المنفي ومختار يناقشان آلية الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية
لقاء المنفي مع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار، الأحد 9 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الأحد، مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار «آلية الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية، لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية».

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

ولا يزال المجلس الأعلى للدولة يناقش مواد القاعدة الدستورية بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتصويت عليها إلى جلساته المقبلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» عن مصادر بديوان المجلس الأعلى للدولة الأربعاء.

- «وال»: المجلس الأعلى للدولة لم يفرغ من إعداد القاعدة الدستورية
- مجلس الدولة يصوت على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع «النواب»
- المنفي يبحث مع المشري سبل الإسراع بإجراء الانتخابات

غياب التوافق حول القاعدة الدستورية
ولم يتمكن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على المدى الأشهر الماضية من التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي تسبب غيابها في عرقلة العملية الانتخابية التي جرى تعليقها في ديسمبر 2021.

واستضافت كل من القاهرة وجنيف خلال الأشهر الماضية جولات عديدة بين مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة من أجل التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، لكن تلك الاجتماعات لم تُتوج بالتوافق حتى الآن.

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