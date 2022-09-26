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مجلس الدولة يصوت على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 05:32 مساء
مجلس الدولة يصوت على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع «النواب»
الجلسة الـ79 للمجلس الأعلى للدولة، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
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صوت أعضاء المجلس الأعلى للدولة، خلال الجلسة الـ79 للمجلس التي عقدت اليوم الإثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، «على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع مجلس النواب».

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن جلسة اليوم كانت «معلقة»، وألقى في بدايتها رئيس المجلس خالد المشري كلمة أعلن فيها بدء الجلسة لاستكمال التصويت بين الأعضاء على بنود القاعدة الدستورية.

وأكد المكتب الإعلامي أن أعضاء المجلس «صوتوا على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع مجلس النواب، التي استعرضوها مادة مادة خلال الجلسة، مع فتح باب النقاش حتى يتم الاتفاق على صورة نهائية توافقية للقاعدة الدستورية لتحال إلى مجلس النواب».

غياب التوافق حول القاعدة الدستورية
ولم يقدم المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أي تفاصيل أخرى بشأن مواد القاعدة الدستورية، التي لم يتمكن المجلس من التوافق بشأنها مع مجلس النواب من أجل التمهيد للعملية الانتخابية التي جرى تعليقها في ديسمبر 2021.

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واستضافت كل من القاهرة وجنيف خلال الأشهر الماضية جولات عديدة بين مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة من أجل التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، لكن تلك الاجتماعات لم تتوج بالتوافق حتى الآن.

تداعيات غياب التوافق حول القاعدة الدستورية
وأدى غياب التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، إلى تصعيد الأزمة السياسية مجددًا وعودة الانقسام الحكومي بعد توجه مجلس النواب إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

الجلسة الـ79 للمجلس الأعلى للدولة، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
الجلسة الـ79 للمجلس الأعلى للدولة، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
الجلسة الـ79 للمجلس الأعلى للدولة، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
الجلسة الـ79 للمجلس الأعلى للدولة، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
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