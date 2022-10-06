مع انتقاد برلين مذكرة «التنقيب».. ليبيا وشرق المتوسط ضمن مشاورات يونانية ألمانية

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، محادثات مع السفير الألماني في أثينا إرنست رايشيل، اليوم الخميس، كان محورها التطورات في شرق البحر المتوسط وليبيا.

وكشف ديندياس عن المحادثات في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» لكن لم يذكر تفاصيل أخرى بشأن الاجتماع.

ألمانيا تعارض مذكرة التفاهم الجديدة بين طرابلس وأنقرة

ويرجّح أن تكون مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية وأنقرة المثيرة للجدل في قلب المشاورات، خاصة وأن برلين وأثينا لديهما مواقف متطابقة بهذا الشأن. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، إن المذكرة التي وقعتها تركيا مع طرابلس «ليس لها أثر قانوني» في إشارة إلى معارضة ألمانية للخطوة الليبية.

وأضاف برغر في تصريحاتٍ اليوم «أحد مبادئ القانون الدولي هو أنه لا يمكن لدولتين إبرام اتفاق على حساب دولة ثالثة»، مشيرا إلى أنه «في هذه الحالة، إذا دخلت دولتان في اتفاقية على حساب اليونان، فعندئذٍ في جميع الحالات، لا تكون اليونان ملزمة بها، وبهذا المعنى، ليس لها أي تأثير قانوني».

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وأضاف الناطق باسم الخارجية الألمانية «سيتعين العودة إلى القضية بعد إجراء تقييم مفصل للخطوة الأخيرة»، لكنه لفت أيضا إلى أنه «كمبدأ عام للقانون، فلا يمكن للطرفين الاتفاق على أن شيئا ما يخصهما وليس لطرف ثالث».

ردود غاضبة بشأن مذكرة التنقيب داخل وخارج ليبيا والدبيبة يرد

ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وتركيا يوم الإثنين، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تسعى إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي. وهو ما أثار احتجاج مجلس النواب وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة وحكومة فتحي باشاغا إلى جانب ردود فعل غاضبة من مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي.

ورد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بمجال الطاقة مبنية على اتفاقيات سابقة حتى قبل العام 2011 وتمت مناقشتها لمدة عام كامل ولا تهمنا مواقف الدول التي عارضتها (لم يسمها)». ولفت إلى أن «الطلب على الغاز عالميا بعد الحرب الروسية الأوكرانية أصبح شديدا وسنواصل استكشاف النفط في مياهنا الإقليمية بالتعاون مع الدول المجاورة».

وتحدى الدبيبة الجميع قائلا: «سنواصل عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جميع الدول في مجال النفط والغاز ولدينا الحق في توقيع أي مذكرة تفاهم ووقعنا المئات منها لتحقيق التعاون مع الدول الأخرى». وتابع «لدينا مشكلة في التفاهم مع اليونان على الحدود البحرية والمحاكم الدولية هي من تفصل بيننا في هذه القضية»، لافتا إلى أن أثينا «بدأت في التنقيب قبالة جزيرة كريت ولن نسمح بالتنازل عن حقنا في التنقيب».