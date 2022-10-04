Atwasat

الخارجية التركية ترد على الموقف اليوناني والأوروبي من مذكرة التفاهم مع حكومة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 12:39 مساء
الخارجية التركية ترد على الموقف اليوناني والأوروبي من مذكرة التفاهم مع حكومة الدبيبة
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قلل الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، طانجو بيلغيتش، من أهمية التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بالنسبة لأنقرة.

وأوضح بيلغيتش في بيان، نقلته جريدة «يني شفق التركية» الثلاثاء، أن «الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة». وأضاف أن «جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج»، حسب تعبيره.

الخارجية التركية توجه رسالة للاتحاد الأوروبي 
ولفت إلى أن «دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي». ودعا بيلغيتش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى «عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول وفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة».

- حمودة يكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في مجال الطاقة
- الاتحاد الأوروبي: الاتفاقية الليبية التركية تنتهك حقوق الدول الأخرى
- مصر واليونان: «حكومة الوحدة» لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية

ويوم الإثنين، وقع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، بصفته مكلفا مهام وزير النفط، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز. وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي: «إن مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحة البلدين وتسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز».

وفي رد فعل على ذلك، قال الناطق باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا تتطلب مزيدا من التوضيحات، معتبرا أنها تستند إلى «مذكرة تفاهم تتعارض مع قانون البحار وتنتهك حقوق الدول الأخرى».

وأكد وزيرا خارجية مصر واليونان أن «حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم». جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان

رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان
شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري

شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري
شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال استخدم بوتين «النووي»

المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال...
«مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف

«مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف
جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس

جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس
الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه

الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة ليبيا للترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة ليبيا للترايثلون (صور)
«المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي

«المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي
شاهد لقطات نادرة لفرقة «بيتلز» في اليابان

شاهد لقطات نادرة لفرقة «بيتلز» في اليابان
بطاريات تخزين الطاقة وسيلة كاليفورنيا لمواجهة موجات الحر

بطاريات تخزين الطاقة وسيلة كاليفورنيا لمواجهة موجات الحر
«المركب» الليبي يشارك في مهرجان «بغداد الدولي للمسرح»

«المركب» الليبي يشارك في مهرجان «بغداد الدولي للمسرح»
عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة

عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة
المنقوش وأوغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز

المنقوش وأوغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال

9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
32 طفلًا بين قتلى التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا

32 طفلًا بين قتلى التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا
غزة تتجه إلى الطاقة الشمسية في ظل انقطاع الكهرباء

غزة تتجه إلى الطاقة الشمسية في ظل انقطاع الكهرباء
شاهد في «وسط الخبر»: قرارات البرلمان.. لصالح من؟ ولماذا الآن؟

شاهد في «وسط الخبر»: قرارات البرلمان.. لصالح من؟ ولماذا الآن؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الخارجية التركية ترد على الموقف اليوناني والأوروبي من مذكرة التفاهم مع حكومة الدبيبة
الخارجية التركية ترد على الموقف اليوناني والأوروبي من مذكرة ...
خبير مصرفي: تعديل «المركزي» بالبيضاء سعر الصرف يخفض الأسعار بنسبة 15%
خبير مصرفي: تعديل «المركزي» بالبيضاء سعر الصرف يخفض الأسعار بنسبة...
«إيريني» تعلن تعيين قائد جديد للسفينة «إتش إس إيجه»
«إيريني» تعلن تعيين قائد جديد للسفينة «إتش إس إيجه»
مركز المناهج: لا تأخير في توزيع الكتاب هذا العام.. وبدء توريده بنهاية الأسبوع
مركز المناهج: لا تأخير في توزيع الكتاب هذا العام.. وبدء توريده ...
المقريف: نحتاج إلى توفير فصول دراسية لنحو 170 ألف طالب
المقريف: نحتاج إلى توفير فصول دراسية لنحو 170 ألف طالب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 ......
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما (صور)
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
المزيد
دبلوماسي سابق: الوضع في ليبيا «أولوية» للحكومة الإيطالية المقبلة
دبلوماسي سابق: الوضع في ليبيا «أولوية» للحكومة الإيطالية ......
«التعليم» تحظر التنازل أو تخصيص أي مبنى مدرسي لأغراض غير تعليمية
«التعليم» تحظر التنازل أو تخصيص أي مبنى مدرسي لأغراض غير ......
تراجع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية...
المقريف: نحتاج إلى توفير فصول دراسية لنحو 170 ألف طالب
المقريف: نحتاج إلى توفير فصول دراسية لنحو 170 ألف طالب...
مركز المناهج: لا تأخير في توزيع الكتاب هذا العام.. وبدء توريده بنهاية الأسبوع
مركز المناهج: لا تأخير في توزيع الكتاب هذا العام.. وبدء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط