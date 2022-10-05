مركز المحفوظات يحيي الذكرى الخامسة والستين لـ«معركة إيسين»

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية ندوة علمية حول معركة إيسين لمناسبة حلول الذكرى الـ65 لها، التي دعم الليبيون خلالها ثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، وتداعيات تلك المعركة على العلاقات الليبية - الفرنسية، وكيف تناولتها الصحافة الوطنية آنذاك.

حضر الندوة، التي استضافها فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، أساتذة مختصون من المركز الليبي والمتعاونون، وأعضاء من السلك الدبلوماسي بالسفارة الجزائرية، وأبناء وأحفاد المجاهدين الذين شاركوا في هذه المعركة، وعدد من الضيوف من مؤسسات المجتمع المدني، ورئيسة الاتحاد النسائي الليبي، ونخبة من المثقفين ومن ذوي الاختصاص، حسب بيان المركز.

معركة إيسين

ويقام اليوم الأربعاء عدة معارض لكتب ومنشورات المركز الليبي، وصور فوتوغرافية عن حركة الجهاد الليبي، وأسماء المجاهدين الذين شاركوا في معركة إيسين، وأسماء الليبيين الذين أسهموا في دعم الثورة الجزائرية، وصور عن منطقة إيسين وواحة غات.

- الجزائر تحيي ذكرى معركة «إيسين» الليبية

ووقعت المعركة على مدار يومي الثالث والرابع من أكتوبر العام 1957، في وادي إيسين جنوب غرب مدينة غات، حيث بدأت الأحداث داخل الجزائر، حين نصب الثوار الجزائريون كمينا لقوة من الجيش الفرنسي في بلدة جانيت، وانسحبوا بعدها نحو قرية إيسين، وقصفت الطائرات الحربية الفرنسية القرية، كما حاولت القوات الفرنسية ملاحقة الثوار الجزائريين، الذين انضم إليهم الليبيون في معركة حملت اسم القرية الليبية، وصارت رمزا للكفاح الليبي - الجزائري المشترك ضد الاستعمار.

أحد الحضور في فعاليات الندوة

آثار المعركة التي دارت في القرية

معرض على هامش الندوة خاص بالمعركة

المشاركون في الندوة