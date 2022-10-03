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عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 03:32 مساء
عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة
عقيلة صالح خلال إلقائه كلمة في مراسم أداء مستشاري المحكمة العليا اليمين القانونية، 22 أغسطس 2022، (صورة من بث مباشر)
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أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رفضه عقد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم، معتبرا أنها لن تكون ملزِمة للدولة الليبية.

جاء ذلك عقب توقيع وزيري الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز.

اتفاقات مرفوضة وغير قانونية 
وقال الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، في بيان اليوم الإثنين إن «أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يجري إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظرا لانتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة قانونا وانعدام أي إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021».

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وأضاف البيان أن هذه التوقعيات من قبل الحكومة منتهية الولاية «غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي».

وتابع أن توقيع الإتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان، مشددا على ضرورة أن يكون «التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان»، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا.

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