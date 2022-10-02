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اجتماع تشاوري برئاسة المنفي لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 04:50 مساء
اجتماع تشاوري برئاسة المنفي لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد
الاجتماع التشاوري للمنفي واللافي والحداد والعائب والحراري لمتابعة الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا، الأحد 2 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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عقد المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، ظهر اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، اجتماعًا تشاوريًا وذلك لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء لطفي الحراري.

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ولم يعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أي تفاصيل بشأن الاجتماع الذي يأتي بعد أسبوع من اجتماع مماثل عُقِد الأحد الماضي حضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني.

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