اجتماع تشاوري برئاسة المنفي لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، ظهر اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، اجتماعًا تشاوريًا وذلك لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء لطفي الحراري.

- بحضور الدبيبة والحداد والعائب.. «الرئاسي» يبحث الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد

- المنفي والدبيبة والحداد يناقشون «مستجدات الأوضاع الأمنية»

- «الرئاسي» يجتمع مع الحداد وأرحومة لمناقشة مشاكل الوحدات العسكرية

ولم يعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أي تفاصيل بشأن الاجتماع الذي يأتي بعد أسبوع من اجتماع مماثل عُقِد الأحد الماضي حضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني.