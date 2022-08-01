«الرئاسي» يجتمع مع الحداد وارحومة لمناقشة مشاكل الوحدات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة، بحضور رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحداد؛ لمناقشة المشاكل التي تواجه عددًا من الوحدات والإدارات العسكرية.

شارك في الاجتماع أيضًا مدير إدارة الإنتاج العميد المبروك عثمان، ومدير إدارة الأشغال العسكرية العميد فوزي مفتاح، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين.

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وناقش المجتمعون عددًا من العراقيل والإجراءات التنظيمية، التي تواجه كل الإدارات والوحدات العسكرية وسبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.