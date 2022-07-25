لنقي يقترح توسيع صلاحيات (5+5): «أيسر الطرق لتوحيد المؤسسة العسكرية»

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، زيادة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وتوسيع اختصاصاتها وصلاحياتها واستقلالها مع توحيد رئاسة الأركان.

وقال لنقي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية أصبح مطلبا أساسيا لاستقرار البلاد وإنهاء الانقسامات وبناء الدولة والكل يسلم بذلك». وأضاف «سبق واقترحت أن أيسر الطرق لذلك أن يتم عن طريق اللجنة العسكرية (5+5) بعد زيادة أعضائها وتوسيع اختصاصاتها وصلاحياتها واستقلالها مع توحيد رئاسة الأركان».

اجتماع الناظوي والحداد في طرابلس

ويوم 18 يوليو الجاري، استضافت العاصمة طرابلس اجتماعا لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بحضور رئيس أركان قوات القيادة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، لمناقشة استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.

- حمودة: لا علاقة لرئيس الحكومة باجتماع لجنة «5+5».. ولا صحة لتبادل أسرى

- رئاسة الأركان بـ«الوحدة» تكشف محاور لقاء الحداد والناظوري

- الناظوري والحداد وأعضاء لجنة «5+5» يناقشون استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية

وفي تصريح عقب اللقاء، قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن «المكون العسكري في عموم ليبيا مهما كان الاختلاف بينهم إلا أنهم الأقدر على التقارب وسد الهوة بينهم»، متابعا: «حتى لو وضعنا فرضيات الصفقات سنجد أبناء المؤسسة العسكرية الأكثر التزاما وانضباطا والأكثر حرصا على الوفاء بعهودهم ومواثيقهم».