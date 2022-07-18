رئاسة الأركان بـ«الوحدة» تكشف محاور لقاء الحداد والناظوري

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد مع وفد عسكري من المنطقة الشرقية عددًا من الملفات المتعلقة بـ«مهام الجيش في ما يخص حرس الحدود البرية والبحرية».

وذكر بيان لرئاسة الأركان أن الحداد وعددًا من القيادة العسكرية من المنطقة الغربية استقبلوا صباح اليوم الإثنين، الوفد العسكري من المنطقة الشرقية، برئاسة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، رفقة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

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متابعة مسألة وقف إطلاق النار

وأشار البيان إلى أن مناقشة قضايا حرس الحدود جاءت في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن الاجتماع تطرق إلى دراسة الملفات العالقة الناتجة عن العمليات العسكرية، وأيضًا استمرار الإجراءات التي بدأت في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، وما وصلت إليه نتائج أعمال لجنة «5+5» العسكرية «في وقف إطلاق النار والحفاظ على السلم والأمن».

ونوه البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي على غرار الاجتماعات السابقة التي عُقدت في مدينة سرت في 11 ديسمبر الماضي، وفي 8 يناير الماضي.

جانب من الاجتماع العسكري الذي ضم وفدين من المنطقتين الغربية والشرقية في طرابلس، 18 يوليو 2022. (رئاسة أركان حكومة الوحدة)

جانب من الاجتماع العسكري الذي ضم وفدين من المنطقتين الغربية والشرقية في طرابلس، 18 يوليو 2022. (رئاسة أركان حكومة الوحدة)