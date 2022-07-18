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الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 11:56 صباحا
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة
الحداد خلال استقباله الناظوري في مطار معيتيقة بطرابلس، 18 يوليو 2022، (قناة المسار)
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استقبل رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، رئيس أركان قوات القيادة العامة، عبدالرزاق الناظوري، في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الإثنين.

ويأتي اجتماع الحداد والناظوري اليوم في إطار استكمال اللقاء الذي عُقد في سرت خلال وقت سابق، ضمن المشاورات العسكرية، حسب ما نشره حساب قناة «المسار» على موقع «تويتر».

اجتماعات الحداد والناظوري
والتقى الناظوري والحداد في سرت للمرة الأولى في 11 ديسمبر الماضي، حيث أكدا على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، في إطار حل ليبي- ليبي، ثم بعدها بأقل من شهر اجتمعا مجددا، وصدر عن اللقاء بيان مقتضب أشار إلى «بحثهما عدد من الموضوعات ذات الطابع العسكري، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين».

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وفي 20 يونيو الماضي، حضر الطرفان اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة المصرية القاهرة، ليتفقوا على أهمية «توحيد المؤسسة العسكرية؛ وبناء جيش قوي بعيدا عن التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض».

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