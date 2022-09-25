بحضور الدبيبة والحداد والعائب.. «الرئاسي» يبحث الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، ظهر اليوم الأحد، اجتماعاً لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

شارك في الاجتماع نائبان في المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، ورئيس الوزراء وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن، محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة، فريق حسين العائب.

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وأفاد بيان نشرته صفحة المجلس على «فيسبوك»، بأن الاجتماع «في إطار المتابعة المستمرة للقائد الأعلى للجيش الليبي، للموقف العسكري والأمني، والاطلاع على تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية».

ويتواجد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في نيويورك منذ الأحد الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والرئيس التركي رجب أردوغان، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس السنغال ماكي سال وغيرهم من رؤساء ومسؤولي الدول.