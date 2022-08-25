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المنفي والدبيبة والحداد يناقشون «مستجدات الأوضاع الأمنية»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 03:47 مساء
المنفي والدبيبة والحداد يناقشون «مستجدات الأوضاع الأمنية»
اجتماع أمني برئاسة المنفي والدبيبة والحداد، 25 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
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عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ظهر الخميس، اجتماعا استثنائيا، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات الفريق حسين العائب، ووزير الداخلية المكلف بدرالدين التومي، ورؤساء الأركان النوعية، بجانب رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماعي خُصص لبحث «مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في أنحاء البلاد كافة».

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