خلال لقاء باتيلي.. مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يؤكد دور البعثة الأممية المحوري

القاهرة - بوابة الوسط

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أمس الجمعة، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق.

وقال عبدالخالق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «نقلت أقصى دعم من مصر وأطيب تمنياتي بالنجاح في فترة رئاسته»، وأضاف: «لا يمكن التأكيد أكثر على دور البعثة الأممية المحوري في هذا المنعطف الحرج».

والأربعاء، بدأ باتيلي أول لقاءاته الرسمية مع بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة ورئيسها السفير طاهر السني في نيويورك. وغرد السني عبر حسابه على «تويتر» معربًا عن سعادته بلقاء باتيلي، وترحيبه «ببدء مهمته كونه أول مبعوث أفريقي لليبيا، وحرصه على أن تكون أول لقاءاته الرسمية مع البعثة الليبية في نيويورك».

ويوم الجمعة، التقى المبعوث الأممي الجديد مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك.