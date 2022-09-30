جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أسابيع من تعيينه يشرع رسمياً أول مبعوث أممي أفريقي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي فى مباشرة مهمة صعبة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، في ظل وضع منقسم، آخر تجلياته الصراع القائم على الشرعية بين رئيسي حكومتين والذي فاقم من حدة التوتر الأمني خصوصاً في العاصمة طرابلس، بينما يعود الحديث عن القاعدة الدستورية التي لا يزال غيابها يشكل حجر عثرة في طريق المسار الانتخابي في البلاد.

وليس بعيداً عن ذلك تفجُّر الوضع الأمني الهش في مدينة الزاوية تبعد (حوالي 40 كلم عن طرابلس) بتجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة المتصارعة على النفوذ ومسارب التهريب في المدينة، مخلفة قتلى وجرحى بينهم طفلان بداية الأسبوع الجاري.

في هذه الأثناء كثّفت حكومتا الدبيبة، وباشاغا نشاطاتهما ضمن محاولات إثبات الشرعية، رغم هشاشة الحالة الأمنية، والتي لا يمكن فصلها عما كشفه تقرير صادم صدر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب حول القتل خارج نطاق القضاء في ليبيا، مؤكداً أن مئات المدنيين قتلوا بمراكز الاحتجاز أو تعرضوا للتعذيب حتى الموت بين يناير 2020 ومارس 2022، متهمة عناصر موالية للحكومة والميليشيات بارتكاب هذه الانتهاكات، الأمر الذي يمكن ربطه بتصريح سفير الولايات المتحدة، مبعوثها في ليبيا، ريتشارد نورلاند الذي يشكك في قدرة الدبيبة وباشاغا على إدارة شؤون البلاد، مقترحاً بشكل ضمني تشكيل «هيئة تنفيذية موحدة» تدير شؤون الدولة ومهمة الإعداد لإجراء الانتخابات.

باشاغا يمثل أمام البرلمان

لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة رد ضمنياً على هذا التشكيك بتكثيف نشاطه الحكومي، من الاجتماعات بوزرائه، إلى التواصل مع رؤساء بلديات وأعيان إلى جانب الحديث عن ضرورة دعم المسار المؤدي إلى إجراء الانتخابات.

أما خصمه باشاغا الذي لم يخف فشله في دخول العاصمة ومباشرة مهام حكومته من هناك، أمام تمسك الدبيبة بموقعه، فقد أعلن أنه استقر على خيار العمل متنقلاً بين مدينتي سرت وبنغازي، حيث عقد سلسلة اجتماعات ذات طابع خدماتي، وبعد مرور نحو 7 أشهر على تكليفه من قبل مجلس النواب، ينتظر مثول باشاغا الأسبوع المقبل أمام المجلس بناء على دعوة وجهها رئيسه عقيلة صالح لحضور جلسة مساءلة دون تقديم توضيحات حول الغاية منها.

وتأتي هذه الجلسة في وقت لم تتوقف ارتدادات تقرير ديوان المحاسبة، إذ طالب عقيلة مكتب النائب العام بتحريك الدعوى القضائية ضد من وردت أسماؤهم في تقارير الأجهزة الرقابية وأن تطال من أسماهم «الصقور الكبيرة» وليس «الطيور الصغيرة» فقط بعدما أبلغ بأن النائب العام أحال 140 شخصية للتحقيق في قضايا الفساد.

فتح ملف القاعدة الدستورية مجددا

وأعلنت هيئة الرقابة من جهتها تقريرها السنوي 2021 الذي كشفت فيه تجاوزات وزارات عديدة بحكومة الوحدة حدثت بالداخلية والشؤون الاجتماعية وهيئات دبلوماسية في الخارج.

تقرير ديوان المحاسبة حرك ممثلي واشنطن في ليبيا للتعبير عن دعمهم لمشاريع الكشف عن الفساد مثل ديوان المحاسبة.

- للاطلاع على العدد 358 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وواصل طرفا اللعبة، مجلسا النواب والدولة مناوراتهما السياسية بالعودة إلى فتح ملف القاعدة الدستورية، والتي تزامنت مع تهديد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بتجاوز المجلسين لصياغة قانون انتخابي. فبعدما اتفق عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في السابق على استبعاد شروط الترشح لرئاسة البلاد من القاعدة الدستورية لتسهيل الوصول إلى انتخابات، رد المشري مرة أخرى برفض ترشح مزدوجي الجنسية باعتبارها حالة غير متطابقة مع الواقع.

وسط هذا الخلاف المتشعب، ربما سيتعين على المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي مباشرة مهامه بداية أكتوبر المقبل مما بدأ به أسلافه، بعقد لقاءات تشاورية مع مختلف الأطراف في غرب وشرق ليبيا مع القيام بجولة إلى عواصم إقليمية وغربية بهدف تحديد معالم خارطة طريق جديدة تشدد على توحيد المؤسسات عن طريق أولاً حسم الصراع على السلطة بين الدبيبة وباشاغا ودفع ملف تنظيم الانتخابات.

باتيلي الذي حظي بدعم المجتمع الدولي سيكون أول دبلوماسي أفريقي يتولى مهمة قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقال رئيس المجلس الرئاسي إنه على استعداد للتعاون الكامل مع باتيلي، من أجل تحريك العملية السياسية، وخصوصاً إنجاز القاعدة الدستورية، غير أن هذا لا يبدو كافياً لإنجاح مهمة المبعوث الجديد، الذي سيواجه ما يشبه الحواجز قد تؤثر سلباً على خططه وعليه أن يتعامل معها، منها مثلا تعدد المبادرات وما في نطاقها من قبل أطراف إقليمية أو دولية تحت عنوان حلحلة الأزمة، وسبق أن اشتكى منها سلفه، اللبناني غسان سلامة، الذي عبَّر في أكثر من مناسبة عن عدم ارتياحه لظاهرة تعدد المبادارات، سيما خارج إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وما يعزز هذه الرؤية هو الحراك السياسي الإقليمي والدولي التي شهدته الحالة الليبية، من الدوحة إلى واشنطن مرورًا باسطنبول، والقاهرة وأبوظبي.

وفي سياق الحديث عن هذه المبادرات خرجت عديد التسريبات التي تتعلق بتصورات لتجاوز عقبة «الحكومتين»، فكتب–على سبيل المثال–الإعلامي الليبي محمود شمام في صفحته الشخصية على «فيسبوك» أن حديثاً يدور حول «ترويج أميركي لحل الحكومتين وتشكيل حكومة مصغرة بالمناصفة بينهما، يتداول رئاستها نواب رئيسي الوزارتين، مهمتها الإشراف على الانتخابات خلال 6 أشهر. وخطة بديلة لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي النواب والدولة لإقرار قاعدة دستورية وانتخاب رئيس للوزراء.الاجتماع قد يعقد في غدامس إذا لم يقبل أحد الأطراف سرت مكاناً للاجتماع».

أضاف شمام أن الحديث يدور أيضاً حول «حرث سياسي سيبدأ بإنزال عقوبات صارمة على ثلاث شخصيات جدلية، اثنان من طرابلس وواحد من برقة».

في هذا المناخ سينتقل المبعوث الجديد إلى ليبيا في غضون أيام ليباشر مهمته، تلحقه تساؤلات الليبيين، والمهتمين بالشأن الليبي، وعلى رأسها: هل سيفلح باتيلي فيما فشل فيه أسلافه السبعة؟