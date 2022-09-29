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«الكهرباء»: دخول محطة «فاطمة الزهراء» في عين زارة على الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 03:38 مساء
«الكهرباء»: دخول محطة «فاطمة الزهراء» في عين زارة على الشبكة
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، تشغيل محطة «فاطمة الزهراء 11 ك.ف» في عين زارة والدخول بها على الشبكة الكهربائية.

وتمكنت الفرق الفنية التابعة لدائرة التركيبات العامة طرابلس بالتعاون مع دائرة توزيع عين زارة من الانتهاء من أعمال التركيبات والتحويرات، وجرى تشغيل المحطة بحضور المدير العام لشركة الكهرباء عبدالحميد المنفوخ وعدد من مديري الإدارات والدوائر، وفق بيان صادر عن الشركة.

- بإنتاج يومي 400 «ك. وات».. تدشين المرحلة الأولى لمشروع توليد الكهرباء باستخدام منظومة الخلايا الشمسية
- شركة الكهرباء توقع مع «دبليو سولار» الإماراتية مذكرة لبناء محطات للطاقة الشمسية

ومنتصف الشهر الجاري، دشن مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء المرحلة الأولى لمشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام منظومة الخلايا الشمسية، وذلك في احتفالية حضرها ممثلون عن عدد من الجهات والجامعات والمراكز البحثية ذات العلاقة ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في بيان، أن المشروع يتكون من 240 لوحًا شمسيًا وعداد طاقة مزدوج الاتجاه على مساحة 1200 متر مربع وبإنتاج يومي «400 ك. وات» وبمتوسط إنتاج سنوي «115 ميغاوات/ ساعة».

«الكهرباء»: دخول محطة «فاطمة الزهراء» في عين زارة على الشبكة
«الكهرباء»: دخول محطة «فاطمة الزهراء» في عين زارة على الشبكة
«الكهرباء»: دخول محطة «فاطمة الزهراء» في عين زارة على الشبكة
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