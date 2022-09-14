بإنتاج يومي 400 «ك. وات».. تدشين المرحلة الأولى لمشروع توليد الكهرباء باستخدام منظومة الخلايا الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط

دشن مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى لمشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام منظومة الخلايا الشمسية، وذلك في احتفالية حضرها ممثلون عن عدد من الجهات والجامعات والمراكز البحثية ذات العلاقة ووسائل الإعلام المختلفة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحفل تخلله عرض بعض أعمال المركز وبحوث خاصة بالطاقة الشمسية ومراحل تنفيذ المشروع وتقديم شرح وافٍ عن المشروع وأهميته وإمكانية تنفيذه لتوفير الطاقة الكهربائية والمساهمة بجزء من الإنتاج لدعم الشبكة الكهربائية العامة.

مكونات المشروع

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن المشروع يتكون من 240 لوحًا شمسيًا وعداد طاقة مزدوج الاتجاه على مساحة 1200 متر مربع وبإنتاج يومي «400 ك. وات» وبمتوسط إنتاج سنوي «115 ميغاوات ساعة».

- توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات

- شركة الكهرباء توقع مع «دبليو سولار» الإماراتية مذكرة لبناء محطات للطاقة الشمسية

- توقيع مذكرة تفاهم لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة شكشوك

وأضافت الشركة أن الحاضرين للحفل أثنوا في كلماتهم على أهمية مثل هذه المشاريع ودور الشركة العامة للكهرباء وتعاونها مع مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية في توطين مشاريع الطاقة الشمسية في ليبيا، مشيرة إلى أن الحفل اختُتم بحلقة نقاش علمية والتحول إلى مكان المشروع للاطلاع عليه.

حفل تدشين المرحلة الأولى لمشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام منظومة الخلايا الشمسية. (الشركة العامة للكهرباء)

حفل تدشين المرحلة الأولى لمشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام منظومة الخلايا الشمسية. (الشركة العامة للكهرباء)

حفل تدشين المرحلة الأولى لمشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام منظومة الخلايا الشمسية. (الشركة العامة للكهرباء)

حفل تدشين المرحلة الأولى لمشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام منظومة الخلايا الشمسية. (الشركة العامة للكهرباء)

حفل تدشين المرحلة الأولى لمشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام منظومة الخلايا الشمسية. (الشركة العامة للكهرباء)