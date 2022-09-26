وزارة الشباب تدشن «مدرسة الأمن القومي» للقيادات الشابة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، عن فتح باب التقديم للراغبين في المشاركة بمدرسة الأمن القومي للقيادات الشبابية بالمؤسسات الشبابية، ومنتسبي المدراس الصيفية، والبرنامج الوطني «روافع»، ومبادرة التعلم الديمقراطي في العام 2022م.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن تدشين المدرسة يأتي «في إطار جهود وزارة الشباب لتعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز القيم في نفوس الشباب، وصقلاً لمهارات القادة الشباب»، وذلك ضمن مستهدفات الخطة الوطنية للمدارس الصيفية والجبلية والصحراوية.

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وأوضحت أن حزم التدريب بالمدرسة التي تقام لأول مرة ستركز على «تعزيز قيمة الانتماء الوطني في نفوس الشباب ورفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي»، داعية الراغبين في المشاركة التسجيل عبر هذا الرابط.

وفي 6 أغسطس الجاري، فتحت وزارة الشباب باب التسجيل في المدراس الصيفية (المخيمات) بحركة بيوت الشباب الليبية التي تقام برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وتستهدف الشباب من سن 18 إلى 24 سنة وتتكون كل مدرسة من 4 دروب وسيقام خلال شهر أغسطس بعدد من البلديات، وذلك وفق ما أعلنه الوزير فتح الله الزني في كلمته خلال افتتاح المخيم الوطني للشباب «طموح».