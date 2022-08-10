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وزارتا الشباب والعمل تتفقان على إطلاق البرنامج الوطني الصيفي لبناء قدرات الطلاب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 05:57 مساء
وزارتا الشباب والعمل تتفقان على إطلاق البرنامج الوطني الصيفي لبناء قدرات الطلاب
اجتماع الزني والعابد لمناقشة آلية العمل المشترك بين وزارتي الشباب والعمل. الأربعاء 10 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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اتفقت وزارتا الشباب والعمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية «على إطلاق البرنامج الوطني الصيفي لبناء قدرات الطلاب للعام الجاري 2022 بالشراكة بين الوزارتين وتضمين برامج بناء القدرات ضمن المشروع الوطني المدارس الصيفية للشباب الذي جرى تدشينه الأسبوع الماضي»، وفق ما أعلنته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء الاتفاق خلال اجتماع عُقِد اليوم الأربعاء بديوان وزارة الشباب في طرابلس ضم كلًا من وزيري الشباب فتح الله الزني ووزير العمل والتأهيل علي العابد، بحضور وكيل وزارة الشباب لشؤون الأنشطة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارتين.

آلية العمل المشترك بين وزارتي الشباب والعمل
وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع جرى خلال مناقشة آلية العمل المشترك بين الوزارتين في مجال بناء قدرات الشباب ورفع كفاءتهم واستغلال طاقات الشباب خلال فترة العطلة الصيفية لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا.

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وأوضحت وزارة الشباب أن البرنامج الوطني الصيفي الطلابي «يهدف إلى تمليك الطلاب الشباب المهارات الأساسية لتأهيلهم لسوق العمل في عديد المجالات. ويستهدف البرنامج الطلبة من السنة الأولى ثانوي وحتى السنة الثالثة بالمرحلة الجامعية والسنة الثانية بالمعاهد والكليات التقنية العليا».

فتح باب التسجيل بالبرنامج التدريبي الصيفي الطلابي
وأعلنت وزارة الرياضة عبر صفحتها على «فيسبوك» فتح باب التسجيل بالبرنامج التدريبي الصيفي الطلابي بالبرنامج الوطني الصيفي لبناء قدرات الطلاب عبر المدراس الصيفية للشباب (المخيمات الشبابية) للعام الجاري 2022.

وقالت وزارة الشباب إن البرنامج التدريبي الصيفي الطلابي يأتي «في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية من أجل الشباب»، داعية الراعبين في المشاركة والاستفادة من برنامج تدريب الطلاب بالمدراس الصيفية للشباب إلى التسجيل وتعبئة نموذج إلكتروني عبر صفحتها على «فيسوك».

إطلاق منظومة التسجيل بالمدراس الصيفية لعموم الشباب
وفي 6 أغسطس الجاري، فتحت وزارة الشباب باب التسجيل في المدراس الصيفية (المخيمات) بحركة بيوت الشباب الليبية التي تقام برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وتستهدف الشباب من سن 18 إلى 24 سنة وتتكون كل مدرسة من 4 دروب وسيقام خلال شهر أغسطس بعدد من البلديات، وذلك وفق ما أعلنه الوزير فتح الله الزني في كلمته خلال افتتاح المخيم الوطني للشباب «طموح».

اجتماع الزني والعابد لمناقشة آلية العمل المشترك بين وزارتي الشباب والعمل. الأربعاء 10 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الزني والعابد لمناقشة آلية العمل المشترك بين وزارتي الشباب والعمل. الأربعاء 10 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الزني والعابد لمناقشة آلية العمل المشترك بين وزارتي الشباب والعمل. الأربعاء 10 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الزني والعابد لمناقشة آلية العمل المشترك بين وزارتي الشباب والعمل. الأربعاء 10 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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