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ليبيا تفوز بعضوية مجلس أمناء ثاني أكبر منظمة شبابية عالمية بالأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 04:06 مساء
ليبيا تفوز بعضوية مجلس أمناء ثاني أكبر منظمة شبابية عالمية بالأمم المتحدة
وفد ليبيا المشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي لبيوت الشباب في الدوحة، الجمعة 2 سبتمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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فازت ليبيا بعضوية مجلس الأمناء في ثاني أكبر منظمة شبابية عالمية تابعة للأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي تصل إليها ليبيا لهذا المنصب منذ العام 1932، وفق ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وشاركت ليبيا في المؤتمر الدولي الـ54 للاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب الذي تأسس العام 1932، ويضم 4500 بيت شباب على مستوى دول العالم ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا دائما له.

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وترأس وفد ليبيا المشارك في فعاليات المؤتمر الذي عقد اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتحي الله الزني.

عودة الحياة الدبلوماسية الشبابية الليبية
وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن انتخاب ليبيا بعضوية مجلس أمناء الاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب بمثابة «عودة للحياة الدبلوماسية الشبابية الليبية بقيادة الاتحاد الدولي لبيوت الشباب».

وذكرت «أنه وللمرة الأولى منذ 1932 الدبلوماسية الشبابية الليبية لجمعية بيوت الشباب بليبيا تفوز بعضوية مجلس الأمناء الدولي لبيوت الشباب»، مشيرة إلى أن «هذا الاستحقاق الدولي يأتي في ظل النهضة غير المسبوقة لتطوير وتأهيل العشرات من مرافق بيوت الشباب الليبية ضمن خطة عودة الحياة للمرافق الشبابية».

ليبيا تفوز بعضوية مجلس أمناء ثاني أكبر منظمة شبابية عالمية بالأمم المتحدة
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