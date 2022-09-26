اختبارات لخزان الرياينة المغذي للتجمعات السكنية بخط أبوزيان-الرحيبات

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق إجراء اختبارات لموقع خزان الرياينة بمنظومة نقل مياه النهر الصناعي على مسار خط أبوزيان-الرحيبات.

وأوضح الجهاز، اليوم الإثنين، أنه جرى البدء في «اختبارات plate load test بموقع الخزان المغذي لتجمعات السكنية الواقعة على مسار الخط التابع لإدارة الإمداد المائي بالجهاز»، مشيرًا إلى أن مكتب الجبل الغربي يشرف على إنشاء الخزان.

اجتماع بين الدبيبة وعميد الرياينة

وفي مارس الماضي، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع عميد وأعضاء بلدية الرياينة لبحث مشاكل المياه في البلدية، بجانب تحسين الخدمات للمواطنين، وسبل تفعيل المشاريع المتوقفة في المدينة.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لكافة المختنقات في بلدية الرياينة، وتوفير احتياجاتها.

- إعلان تفاصيل إنتاج جهاز «النهر الصناعي»

- مسؤول بإدارة النهر الصناعي: خزان الكفرة يكفي ليبيا أكثر من 4 آلاف سنة

- «النهر الصناعي»: إزالة مبانٍ مخالفة على الخط الفرعي المغذي لبنغازي

مخزون جوفي في ليبيا يكفي 4 آلاف و800 سنة؟

وأوائل سبتمبر الجاري، قال عضو اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبدالله بن إدريس، إن ليبيا لديها مخزون من المياه الجوفية يكفي 4 آلاف و800 سنة تقريبًا.

وأضاف أن تلك الكميات توجد في الخزان الجوفي بالحوض النوبي في منطقة الكفرة الذي تتشارك فيه ليبيا وتشاد والسودان ومصر، معتبرًا أن استهلاك نسبة 2.5% فقط من هذه الكميات تكفي الدول المشتركة في هذا الخزان.

جانب من أعمال إجراء الاختبارات لموقع خزان الرياينة. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق)

جانب من أعمال إجراء الاختبارات لموقع خزان الرياينة. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق)