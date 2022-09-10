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مسؤول بإدارة النهر الصناعي: خزان الكفرة يكفي ليبيا أكثر من 4 آلاف سنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 03:36 مساء
مسؤول بإدارة النهر الصناعي: خزان الكفرة يكفي ليبيا أكثر من 4 آلاف سنة
خزان تابع لجهاز النهر الصناعي. (صورة من تقرير مصور: قناة الوسط «Wtv»)
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قال عضو اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عبدالله بن إدريس، إن ليبيا لديها مخزون من المياه الجوفية يكفي 4 آلاف و800 سنة تقريبًا.

وأضاف إدريس، في لقاء مع برنامج «تبادل» المذاع على قناة الوسط (WTV)، أن تلك الكميات توجد في الخزان الجوفي بالحوض النوبي في منطقة الكفرة الذي تتشارك فيه ليبيا وتشاد والسودان ومصر، معتبرًا أن استهلاك نسبة 2.5 % فقط من هذه الكميات تكفي الدول المشتركة في هذا الخزان.

إدريس: يجب وضع استراتيجية لإعادة النهر الصناعي لما كان عليه في 2010
وأشار إلى أن مياه خزان الحوض النوبي قادرة على تعذية مشروع النهر الصناعي من المياه، وهو ما أثبتته دراسة أجريت في العام 2002، مشيرًا إلى أن آخر الدراسات الخاصة بهذا الموضوع، أثبتت امتلاك ليبيا أكبر مخزون مياه جوفية في أفريقيا.

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وتابع: لا توجد مشكلة في توفر الاحتياطي المائي بل يمكن الاستفادة منه واستثماره في إحداث نقلة نوعية للتنمية، لكن ذلك يتطلب استراتيجية لإعادة وضع النهر لما كان عليه في العام 2010.

النهر الصناعي مصمم لضخ 6.4 مليون متر مكعب يوميا
وقال إدريس إنه أثثاء الاستكشافات النفطية في ستينيات القرن الماضي، جرى استكشاف كيمات كبيرة من المياه الجوفية ومخزون هائل منها، وهي الدراسات التي استفادت منها ليبيا في إنشاء النهر الصناعي، مشيرًا إلى أن هناك دراسة للمخابرات الأميركية تتحدث عن كميات مياه متجددة غير عادية موجودة في هذا الحوض.

وأضاف «الحوض النوبي في منطقة الكفرة وتازربو والسرير به كميات كبيرة من المياه، والاحتياطي المائي كبير .. ويمكن الاستفادة منه واستثماره، بوضع استراتيجية مائية توضح كيفية الاستفادة منه في الاستهلاك الحضري والزراعي والصناعي».

ونوه إدريس بأن النهر الصناعي صُمِّم لضخ 6.4 مليون متر مكعب يوميًا، وهذه الكميات خصص منها في الأساس 70%  لاستهلاك الزراعة، و28% للاستهلاك الحضري، و2% للاستهلاك الصناعي.

خريطة لمسار النهر الصناعي، (أرشيفية: الإنترنت)
خريطة لمسار النهر الصناعي، (أرشيفية: الإنترنت)
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