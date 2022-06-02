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في العدد 341: قلق بسبب موعد خارطة الطريق.. وإجراءات لحماية النهر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 08:46 مساء
في العدد 341: قلق بسبب موعد خارطة الطريق.. وإجراءات لحماية النهر
العدد 341 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 2 يونيو 2022. (بوابة الوسط)
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مساء اليوم ومثل كل خميس صدر العدد 341 من جريدة «الوسط»، وفي صدر صفحته الأولى قصة ترصد آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وقلق الليبيين مع دخول شهر يونيو موعد انتهاء خارطة الطريق، وجاءت بعنوان «بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق».

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعين منهما موضوع بعنوان «خبراء دوليون: خسائر باهظة لباشاغا والدبيبة بعد اشتباكات طرابلس».

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ونقرأ في الصفحة الرابعة موضوعا يسلط الضوء على تفاصيل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص تطورات الأزمة الليبية، وجاء تحت عنوان «غوتيريس: على جميع الجهات الفاعلة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات انفرادية تعمق الانقسام».

ثلث الليبيين فقط يحصلون على مياه عمومية
ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع يرصد جرائم مجموعة فاغنر الروسية في ليبيا، وجاء بعنوان «هل تحقق الجنائية الدولية في اتهام فاغنر بتفخيخ طرابلس؟».

أيضا نطالع في الصفحة ذاتها نتائج استطلاع دولي مشترك أجرته منظمة «يونيسف» ومؤسسة «العمل ضد الجوع»، ويظهر أن ثلث الليبيين فقط يحصلون على المياه من شبكة الأنابيب العمومية، وجاء بعنوان «45% من سكان ليبيا يعتمدون على المياه المعبأة».

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أوكرانيا تنتصر في معركة العقوبات
وإلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة تقريرا حول العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا وجاء تحت عنوان «أوكرانيا تنتصر في معركة الحظر الأوروبي على النفط الروسي».

وفي الصفحة السابعة نقرأ موضوعات منها؛ موضوع عن تطورات الوضع في السودان، وجاء بعنوان «آلاف السودانيين يتظاهرون في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني».

صراع دموي على الذهب قرب الحدود
وفي الاقتصاد يتصدر الصفحة الثامنة تقرير حول النفط الليبي، وجاء بعنوان «قطاع النفط يعول على إقرار الميزانية وإنهاء جميع الإغلاقات».

ويتصدر الصفحة التاسعة تقرير حول التنقيب عن الذهب على الحدود الليبية مع تشاد، وجاء بعنوان «حلم المعدن الأصفر يسقط عشرات القتلى.. صراع دموي على الذهب قرب الحدود الليبية مع تشاد».

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إجراءات لحماية خطوط النهر الصناعي
وإلى الصفحة الثانية عشرة، ونطالع فيها أخبار وهموم البلديات، ومنها موضوع رئيسي بعنوان «إجراءات لحماية خطوط النهر الصناعي».

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
«لكي يكون لنا كيان لا بد من وجود لغة مشتركة»، هكذا في صدر صفحة الثقافة والفن تحدث الشاعر والكاتب الليبي أحمد بللو في حواره مع الوسط، وجاء بعنوان رئيس يقول «أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة».

بداية مفرحة للمنتخب
ومن الثقافة والفن إلى الرياضة، ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعا موسعا عن منتخب ليبيا بعنوان «المنتخب يسعد الجماهير في افتتاح تصفيات كان 2023».

أما الصفحة الخامسة عشرة فنطالع فيها حوارا مع رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول. البهلول قال إن الملاكمة تحتاج للدعم المادي، وإن «الرياضة الأولمبية السبب في إحباط المواهب».

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