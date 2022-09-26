صيانة خطوط نقل الغاز والنفط في حقل الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» صيانة خطوط الغاز والنفط بحقل الحمادة.

ونفذت وحدات الصيانة والميكانيكا واللحام الأعمال على الخطوط بمتابعة وحدة السلامة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وأشارت الشركة إلى نقص قطع الغيار والمستلزمات التشغيلية اللازمة لأعمال الصيانة؛ بسبب تأخر الميزانيات.

وأضاف البيان أن فرق العمل تستمر في إنجاز المهام لاستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقفها، ومحاولة تنفيذ الصيانات قدر الإمكان بجهود المهندسين والفنيين بمواقع الشركة.