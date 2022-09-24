رصد 5 مخالفات خلال حملة تفتيش على محال المواد الغذائية واللحوم بالشقيقة

القاهرة - بوابة الوسط

رصد مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، خمس مخالفات في إطار حملتهم التفتيشية على محال المواد الغذائية وبيع اللحوم داخل بلدية الشقيقة.

وشملت المخالفات عمل بعض المحال دون ترخيص أو إذن مزاولة، وسوء النظافة والافتقار إلى نظام مكافحة الآفات، فضلًا عن انتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية، وفق بيان صادر عن المركز.

- مركز الرقابة على الأغذية يحبط تهريب شحنة كبدة مجمدة محظورة قادمة من تركيا

- غلق سلخانات دواجن في شحات

وأشار المركز إلى إعداد تقارير مفصلة بالخصوص وإحالتها إلى جهاز الحرس البلدي ببلدية الشقيقة لاتخاذ الإجراءات الضبطية اللازمة.



حملة تفتيش على محال الأغذية واللحوم في الشقيقة، 24 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

حملة تفتيش على محال الأغذية واللحوم في الشقيقة، 24 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)